O que diz museu sobre suposto abandono do acervo de José Wilker

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Começaram a circular fotos do acervo de José Wilker, doado ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MISRJ), em estado de abandono dentro de caixas úmidas jogadas no fundo de uma sala. A coleção “Na Cabeça do Zé – Acervo José Wilker”, que conta com 9.100 itens na biblioteca, 4.500 filmes e cerca de 1250, estaria esquecida em lugares inadequados. Após a publicação das imagens em redes sociais, o Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB-7), que visitou a instituição, afirmou que algumas salas da coleção não estavam equipadas regularmente.

No entanto, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec) comunicou que todo o acervo foi catalogado e está em local adequado. Procurado pela coluna GENTE, Cesar Miranda, o presidente do MIS desde 2021, afirma que as imagens divulgadas não condizem com a realidade e podem ter sido tiradas em gestões anteriores. “Tudo o que aconteceu ali é uma tremenda de uma fake news, não existe isso. A família do Wilker ontem esteve aqui, viu todo o acervo, que está bem acondicionado, não tem nada em lugar impróprio. Aquelas imagens, aquela imagem azul de um livro molhado é fake news, não é nossa. Aquele ambiente é um ambiente que deve ter sido usado antes da minha gestão. Na minha gestão são as imagens que a gente colocou no site oficial”.

José Wilker foi ator, diretor, dramaturgo, narrador, apresentador e crítico de cinema brasileiro. Considerado um dos maiores e mais versáteis atores de sua geração, morreu aos 66 anos em 2014.