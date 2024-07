O que diz Janja de leitura de Fernanda Montenegro sobre Simone de Beauvoir

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A primeira-dama Janja assistiu ao espetáculo Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir na noite desta quinta-feira, 4, no Sesc 14 Bis, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. A peça é dirigida e protagonizada pela atriz Fernanda Montenegro. Nas redes sociais, Janja comentou sobre a peça e o encontro com a artista. “Fernanda Montenegro é uma das maiores e mais conhecidas atrizes brasileiras de todos os tempos. A força de sua presença é inexplicável e seu talento é admirável em muitos níveis. Poder abraçá-la e presenciá-la lendo, com sua voz única e inconfundível, outra mulher tão histórica como Simone de Beauvoir é um privilégio sem tamanho. Esse encontro e a noite de hoje vão reverberar em mim pelo resto da vida. Gratidão pela sua existência, amiga. É um presente viver no mesmo tempo que você”, escreveu Janja nas redes sociais.

Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir está na capital paulista de 20 de junho a 21 de julho, com todos os dias já esgotados. A peça, que já passou pelo Rio de Janeiro, é baseada na obra A Cerimônia do Adeus, de 1981, escrita pela filósofa francesa. Aborda pensamentos de Beauvoir sobre o feminismo e a história de amor entre ela e o também filósofo e escritor Jean-Paul Sartre.