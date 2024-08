O que diz família de Tarsila do Amaral sobre suposto quadro da artista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os herdeiros da Tarsila do Amaral divulgaram, nesta quarta-feira, 21, uma carta aberta em que dizem que mais de 50% dos sucessores da artista plástica foram surpreendidos com a reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, na última segunda-feira, 19. A matéria mostrou que a família de Tarsila havia confirmado a autenticidade de uma tela inédita, depois de quase 100 anos.

No texto, 28 herdeiros manifestam repúdio às afirmações de pessoas que, segundo eles, não estão autorizadas pela maioria da família para alterar e certificar a autenticidade de obras. “Durante quase quatro anos, foi elaborado o Catálogo Raisonné das obras de Tarsila do Amaral, sob a coordenação de um colegiado de especialistas, reconhecidos nacional e internacionalmente. Nesse catálogo foram enumeradas e avaliadas as obras de Tarsila do Amaral, servindo de verdadeiro guia para museus, casas de leilão, colecionadores, historiadores, etc”, começa a carta enviada à coluna GENTE.

De acordo com os familiares da artista, a obra apresentada na reportagem não foi submetida aos especialistas do catálogo, o que faz com que a autenticidade do quadro não seja “legitimamente” reconhecida. “Tal obra foi vista, ao que indicam, por poucas pessoas, apareceu numa feira de arte em abril desse ano e, de acordo com o galerista Thomaz Pacheco, o dono seria Mikael Abouij Naid que teria adquirido diretamente de Tarsila em 1951. Os herdeiros mais próximos de Tarsila do Amaral nunca ouviram falar dessa obra, sendo inverossímil que ela tenha permanecido oculta por tanto tempo”, continua.

A carta segue afirmando que “são inadmissíveis” os argumentos apresentados na matéria de que “basta um técnico de laboratório dizer que a tinta e a tela são compatíveis com a época”. “Essa declaração revela total despreparo dessa pessoa e falta de capacidade técnica para apresentar, em rede nacional, uma conclusão dessa, sem qualquer discussão prévia com os demais herdeiros de Tarsila do Amaral, colocando em risco todo acervo da artista. Após anos de divulgação e discussão com as maiores autoridades do Brasil e de outros países, a artista Tarsila do Amaral passou a ser reconhecida internacionalmente e suas obras, cuja autenticidade é demonstrada no Catálogo Raisonné, são objeto de grande admiração e valorização”.

Os autores terminam dizendo que a tentativa “irresponsável” de divulgar a obra de Tarsila põe em risco a “credibilidade conquistada durante anos de árduo trabalho, podendo sujeitar pessoas de boa-fé a adquirirem obras não autênticas”. Eles lembram ainda que já houve a tentativa de venda de quadros não autenticados. De acordo com os familiares, foi preciso apresentar uma medida judicial para suspender a iniciativa.