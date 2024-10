O que diz Agatha Moreira sobre cena quente com Nicolas Prattes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Agatha Moreira, 32 anos, que está na área vip do Rock in Rio nesta sexta-feira, 20, comenta a repercussão de cena de beijo quente com Nicolas Prattes, em Mania de Você, nova novela das nove da TV Globo. A atriz foge de qualquer rixa com Sabrina Sato, atual namorada do galã. “O povo parece que nunca viu beijo na televisão. Vocês estão querendo criar briga comigo e com a Sabrina, mas não vão conseguir. Sabrine é minha parceira, estou muito feliz com esse casal, com a relação deles, acho a coisa mais linda do mundo. Nicolas é muito parceiro, a gente tem uma troca muito legal. Cenas quentes sempre tem, toda novela tem”, comentou a atriz.