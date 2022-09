O que diz a única pessoa com camisa do Lula na área VIP do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No meio de um mar de camisas pretas e brilhos da moda, um look em especial chamou atenção no espaço VIP do Rock in Rio, neste domingo, 11. A roupa é do professor Silvio Freitas, 36 anos, decidiu tirar uma camisa da seleção estilizada de seu armário. Na parte de trás da camisa, o nome do candidato Lula estava estampado. Ele justificou sua escolha de figurino a VEJA. “É importante que a gente se manifeste politicamente hoje. Nossos símbolos nacionais não pertencem a um segmento político como a camisa da seleção, a bandeira e o hino”, disse o Freitas.

A opção ousada do professor causou estranheza, mas também gerou elogios. “Depois que as pessoas veem que é o Lula elas vêm falar comigo, elogiam e até pediram pra tirar foto”, contou.