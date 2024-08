O que disse André Mendonça a filhos pela primeira vez no gabinete do STF

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça participou de um jantar promovido pela Associação Brasileira de Juristas Conservadores (Abrajuc), no sábado, 10, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o magistrado e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Ives Gandra Filho participaram de um “talk show” conduzido pelos organizadores do evento. Na plateia estavam nomes como o senador Flávio Bolsonaro e o deputado estadual Alan Lopes, ambos do Partido Liberal (PL), sendo os únicos políticos convidados.

“Quando entrei pela primeira vez no gabinete do STF, disse aos meus filhos e minha esposa: ‘Estarmos aqui hoje é um milagre, por uma série de circunstâncias’”, disse Mendonça. Ele foi indicado ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e enfrentou uma das sabatinas mais desafiadoras no Senado, já que tinha um dos menores índices de apoio entre os atuais ministros da Corte. O presidente da Abrajuc, e organizador do evento, João Daniel Silva, é estudante de direito e estagiário no gabinete de Mendonça.