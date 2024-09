O projeto de Ary Fontoura com Fernanda Montenegro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ary Fontoura está no elenco de uma nova comédia, Velhos Bandidos, filme de Cláudio Torres, que reúne um elenco de peso. Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos, Bruna Marquezine e Vladimir Brichta são os protagonistas da história. A produção ganhou sua sinopse oficial na última semana. Em conversa com a coluna GENTE, o ator deu um pequeno spoiler do que está por vir: “Eu faço o papel do marido da Fernanda, nós premeditamos um plano para ter uma vida melhor”, adiantou ele, que aproveitou o domingo, 22, para assistir aos últimos shows do Rock in Rio, neste domingo, 22. O veterano quer ver a diva Mariah Carey. “Tive que vir um dia, e aqui estou. E também sou fã da Mariah Carey”. Animadíssimo ele.