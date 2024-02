O problemão que atrasou encerramento do desfile das Campeãs na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na noite em que comemora seu vice-campeonato no Carnaval do Rio deste ano, a Imperatriz precisou deixar para trás um de seus carros. A escola, que levou à avenida o enredo “Com a sorte virada pra Lua segundo o testamento da cigana Esmeralda”, escolheu não levar a alegoria adiante porque houve um problema na direção, e o veículo não oferta ser conduzido da maneira correta. “Foi para evitar um acidente”, disse um dos membros da escola. Na concentração para o último desfile do dia, da campeã Viradouro, o episódio gerou um corre corre. Enquanto trabalhadores com guinchos retiravam membros da escola de cima do carro às pressas, a equipe da Imperatriz se movimentava para liberar a pista. Dado o tamanho da alegoria, ela teve de ser retirada por um caminhão guincho, e ainda atrasou a entrada da escola campeã na Sapucaí.