O primeiro discurso público de Assange após prisão

Julian Assange, fundador das WikiLeaks, vai discursar na próxima semana no Conselho da Europa, em sua primeira intervenção pública desde que foi solto em junho. O jornalista vai participar da Comissão de Assuntos Jurídico e Direitos Humanos da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa em Estraburgo, no leste da França. Sua aparição foi confirmada após a Assembleia publicar um relatório sobre as implicações da prisão de Assange e seus efeitos para os direitos humanos e liberdade de expressão do jornalismo.

Assange ficou mundialmente famoso em 2006, quando fundou o grupo de ativista chamado WikiLeaks. Alguns anos depois de sua entrada, o jornalista vazou mais de 700 mil documentos confidenciais dos Estados Unidos, uma atitude que irritou e preocupou as autoridades americanas sobre a segurança do país. Dentre as milhares de informações vazadas estavam o abuso de poder e assassinato de civis e jornalistas durante a guerra no Afeganistão e Iraque. Em consequência, ele enfrentou diversas acusações e precisou ficar asilado na Embaixada do Equador, em Londres, por sete anos, até que foi preso. Em junho, Assange foi libertado após um acordo com o governo dos EUA.