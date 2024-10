O presente que Bruno Mars ganhou em bar de São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nada como uma celebridade internacional para dar visibilidade a um autêntico pé-sujo, embalado por bom chope e roda de samba. Foi assim com o De Primeira, no circuito boêmio da Vila Madalena, em São Paulo, onde Bruno Mars, 39 anos, fez um esquenta antes do primeiro de catorze shows agendados Brasil afora (foto à dir.). A turma de Mars ocupou uma mesa de dez pessoas e percorreu o cardápio completo de petiscos — coxinha, pastel, torresminho, bolinho de carne, de mandioca, e por aí vai. No fim, o cantor foi presenteado com uma garrafa de cachaça. “Na hora de ir embora, saiu dançando com ela debaixo do braço e agradecendo todo mundo, megassimpático”, conta Gabriel Coelho, o proprietário, que fez seus cálculos: de uma noite para a outra, a clientela dobrou.

Com reportagem de Giovanna Fraguito

Publicado em VEJA de 11 de outubro de 2024, edição nº 2914