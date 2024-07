O presente esquisitão que Hugh Jackman ganhou no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator Hugh Jackman, conhecido no papel de Wolverine, compartilhou nesta quinta-feira, 18, o presente inusitado e tipicamente brasileiro que recebeu de uma influenciadora carioca: um filtro de barro. Ele agradeceu o item que ganhou durante o evento voltado para fãs de Deadpool & Wolverine, na Cidade das Artes, zona oeste do Rio, no início da semana. O artista e o restante do elenco estavam no Brasil para promover o longa, que estreia no dia 25 de julho. Durante a passagem, eles visitaram pontos turísticos da cidade e provaram comidas brasileiras, como pastel e dadinho de tapioca.