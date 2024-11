O papel de Belo em Arcanjo Renegado que o livrou de ‘fantasmas do passado’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

José Júnior, criador de Arcanjo Renegado (Globoplay), trouxe um novo personagem para a terceira temporada da série: trata-se de Belo, que encarna o inspetor Silvio. Para entrar no personagem, o cantor e sua dupla na trama, Cristiano, no papel de André Luiz Miranda, tiveram uma preparação na Cidade da Polícia. Segundo Júnior, a ideia era levar Belo para um outro lado de sua personalidade, se livrando de traumas pessoais antigos.

“Teve todo um trabalho, uma preparação muito longa com o Belo, como tem em todos os nossos projetos. Mas com ele teve uma atenção especial, a gente quis tirá-lo do seu estado de conforto. Seria fácil, na verdade, botar o Belo cantando, ou o Belo fazendo algo parecido com o que tem vivido. A gente botou o personagem com o qual na vida real ele teve muitos problemas, todo mundo sabe que o Belo teve problemas com a polícia. Então a gente quis que ele pudesse se livrar dos seus traumas e fantasmas. Foi um trabalho, segundo ele, terapêutico”, contou.

O cantor já foi preso duas vezes por envolvimento com traficantes em 2002 e 2004, chegando a passar 37 dias na carceragem da Delegacia Antissequestro (DAS). Na segunda vez que foi levado à prisão, Belo foi detido em casa, após ficar escondido em um quarto com paredes falsas. A condenação foi de oito anos, mas em 2007 conseguiu direito à liberdade condicional.