O obstáculo familiar que Kate Moss enfrentou no começo da carreira

Kate Moss, 48, revelou que sua mãe, Linda, não colocava fé em sua carreira nas passarelas. Mesmo quando um agente a descobriu e fez convite para que modelasse, ela se manteve incrédula e até surpresa. Isso porque Linda achava que ela “não era fotogênica”, já que, quando criança, ninguém comentava sobre sua aparência. Tal desdenho materno fez com quem a própria Kate, ainda uma jovem desconhecida moradora do distrito de Croydon, no sul de Londres, duvidasse que fosse capaz de despertar atenção no mundo da moda.

