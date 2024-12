O número surpreendente do livro de Angela Merkel na Alemanha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha, publicou recentemente o livro de memórias Liberdade: Memórias 1954-2021. A obra já é a de maior sucesso do ano no país europeu, de acordo com um monitor da indústria nesta quinta-feira, 5, apenas uma semana após o lançamento. Ele retrata a infância de Merkel na Alemanha Oriental governada pelos comunistas, sua ascensão política dentro dos Democratas Cristãos (CDU), sua eleição como a primeira mulher chanceler da Alemanha e os 16 anos no cargo que se seguiram.

De acordo com a Media Control, o livro de 736 páginas, coescrito pela conselheira de longa data, Beate Baumann, assumiu as listas de best-sellers com 200.000 cópias vendidas. “Nenhum outro livro teve um começo tão espetacular este ano”, disse Ulrike Altig, diretora administrativa da Media Control.

