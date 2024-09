O novo recado de Alexandre Correa a sua ex, Ana Hickmann

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE no Youtube, no streaming VEJA+ e também disponível no Spotify, o empresário Alexandre Correa, ex marido de Ana Hickmann, falou que segue solteiro, reclamou da fase sem recursos financeiros, da relação com o filho e se defendeu das acusações que vem tendo que responder na Justiça. No final da entrevista, mandou um recado para a ex-mulher. “Quero que ela seja feliz, porque gente feliz não enche o saco”. Assista à íntegra da entrevista a seguir.