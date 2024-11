O novo projeto de Marlene Mattos: parque de dinossauros no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os empresários Júlio Alves e Marlene Mattos realizaram uma viagem a Santa Bárbara d’Oeste, em São Paulo, para conhecerem o trabalho do artista Anilson Borges, responsável por esculturas que irão inspirar o Parque Ilha dos Dinossauros, projeto de empreendimento turístico da região dos Lagos, mais precisamente em Iguaba Grande, com inauguração prevista para 2025.

Júlio e Marlene aproveitaram para se reunir com Cleber Canteiro, secretário do Meio Ambiente, e Evandro Félix, secretário de Cultura de Santa Bárbara d’Oeste. Durante o encontro, discutiram formas de alinhar o desenvolvimento do parque com práticas sustentáveis, além de explorar possibilidades de parcerias e troca de experiências.

Para a coluna GENTE, Marlene se mostrou entusiasmada com o projeto. “Júlio me convidou a fazer parte dessa iniciativa. Tenho certeza de que será a maior atração turística da Região dos Lagos, no Rio, o público pode esperar uma experiência única. O projeto vai proporcionar diversão e aprendizado, além de gerar empregos e fortalecer a economia de Iguaba Grande. Durante nossa visita a Santa Bárbara, ficamos impressionados com o trabalho do talentoso Anilson Borges, que merece todo reconhecimento. Agora, a próxima etapa é nossa viagem à China, onde finalizaremos a compra de 50 dinossauros gigantes para o parque”, diz.

Vale lembrar que outro parque, em Miguel Pereira, interior do Rio, também tem o propósito de apostar em dinossauros para fomentar o turismo da região. Seria essa uma invasão jurássica?