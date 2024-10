O novo passatempo do príncipe George, segundo William

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O príncipe George, 11 anos, filho mais velho do príncipe William, 42, e Kate Middleton, 42, está apaixonado por mergulho. A revelação foi feita pelo seu pai, nesta quinta-feira, 3, durante um encontro com Adam Peaty e Tom Dean, nadadores britânicos, representantes do país nos Jogos Olímpicos de Paris, e com as nadadoras paralímpicas Maisie Summers-Newton e Louise Fiddes.

“George adora mergulho. Ele tem 11 anos. Nós o levamos para mergulhar achando que ele iria surtar. Ele adora isso. É apenas uma introdução ao mundo da água”, disse o filho do Rei Charles III, segundo a revista Hello!.

De acordo com a publicação, a escolha de George pelas águas é influenciada pelos pais. Kate é fã de natação e o filho mais velho do Rei Charles III foi nomeado patrono da Associação de Natação das Escolas Inglesas, em 2007. Além disso, o casal fez uma excursão de mergulho durante uma viagem ao Caribe, em 2022.