O novo marco financeiro de Elon Musk, ainda mais poderoso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Elon Musk, 53 anos, já tem liderado a lista de mais ricos do mundo há algum tempo, mas, agora, o bilionário conseguiu um novo marco. Musk se tornou a primeira pessoa do mundo a ultrapassar um patrimônio de 400 bilhões de dólares, cerca de 2,4 trilhões de reais. De acordo com a Bloomberg, um das principais responsáveis pelo aumento da fortuna foi uma participação privada na sua empresa de foguetes, a SpaceX. Além disso, a riqueza do empresário aumentou em 66% desde a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. Musk foi um dos grandes apoiadores do republicanos na disputa presidencial norte-americana.

