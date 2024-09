O novo e impressionante recorde atingido por Cristiano Ronaldo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cristiano Ronaldo, 39, atingiu nesta quinta-feira, 12, a marca de 1 bilhão de seguidores em todas as redes sociais, se tornando a primeira pessoa a conquistar esse feito. Recorde, aliás, é algo que o português entende bem: é a pessoa mais seguida no Instagram desde desde maio de 2023, atualmente sua rede tem 639 milhões de pessoas. Além disso, já bateu o recorde de 900 gols em toda sua carreira, tendo passado por grandes times, como Real Madrid, Manchester United e agora atua no o Al-Nassr, clube da Arábia Saudita.

“Fizemos história – 1 bilhão de seguidores! Isso é mais do que apenas um número: é uma prova da paixão, motivação e amor que compartilhamos pelo jogo e muito mais. Das ruas da Madeira aos maiores palcos do mundo, sempre toquei para a minha família e para vocês, e agora mil milhões de nós estamos juntos. Você esteve comigo em cada passo do caminho, em todos os altos e baixos. Esta jornada é a nossa jornada e, juntos, mostramos que não há limites para o que podemos alcançar. Obrigada por acreditar em mim, pelo apoio e por fazer parte da minha vida. O melhor ainda está por vir e continuaremos lutando, vencendo e fazendo história juntos”, escreveu em seu perfil no Instagram.