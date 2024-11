O novo desafio de Paloma Duarte após o arrasa-quarteirão ‘Pedaço de Mim’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Só depois que terminaram as gravações da bem-sucedida Pedaço de Mim, primeira novela nacional da Netflix, é que Paloma Duarte, 47 anos, uma das protagonistas, resolveu desabafar. “Voltava do set aos prantos para casa”, conta ela, sensibilizada que estava com o drama vivido pela personagem de Juliana Paes, que lutou para abortar um filho fruto de estupro, algo previsto por lei no país, e não conseguiu. Daí em diante, Paloma virou ultra-ativista da causa, fazendo a bandeira reverberar nas redes. “É absurdo que homens digam o que podemos fazer com nossos corpos”, indigna-se a atriz, mãe de três filhos, que volta à Globo na nova trama das 6, Garota do Momento, em que encarna uma mulher em busca de se dar bem na carreira e que, ao que tudo indica, é de uma praticidade acima de qualquer ideal.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 15 de novembro de 2024, edição nº 2919