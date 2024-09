O namorado de Luísa Sonza que ‘não deveria’ surgir em telão do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após o lançamento da versão deluxe de Escândalo Íntimo na terça-feira, 17, o Grammy Latino divulgou a lista de indicados para a premiação 2024, revelando Luísa Sonza como indicada em duas categorias: Melhor Canção em Língua Portuguesa com a música Chico, e em Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com Escândalo Íntimo.

A música indicada ao prêmio foi feita a Chico Moedas. Assim que começaram a namorar, trocaram juras de amor eterno nas redes sociais e foram a programas de TV anunciar a união. Ela logo fez uma música para ele, que leva seu nome. Para completar, o rapaz apareceu no telão de seu show no último Lollapalooza. Isso tudo em menos de um mês de relação. Após o turbulento relacionamento com Chico, voltando à rede nacional para falar dessa vez que foi traída, Luísa tem tentado deixar sua vida amorosa em off. O novo namorado, o médico português Luis Ribeirinho, tem 29 anos e atualmente cursa residência em cirurgia plástica na Alemanha. Ela tem ido com frequência à Europa ficar com ele.

A brasileira se apresenta em show solo no Rock in Rio Brasil neste domingo, 22, após ter participado neste sábado do Dia Brasil no mesmo festival. Aos 25 anos, Luísa conta com mais de 3 bilhões de streams nas plataformas, top 50 mundial no Spotify, 7 discos de diamante, 5 de platina e 5 de ouro. Lançado em agosto de 2023, o seu trabalho mais recente, Escândalo Íntimo, já ultrapassou 1 bilhão de streams nas plataformas digitais e ganhou certificado Diamante, com mais de 773 milhões de execuções de áudio e 245 milhões de visualizações de vídeo.

A julgar pelo último acontecimento na vida íntima, Luísa devia deixar seu o médico português, dessa vez, bem longe dos holofotes. E mostrar que o foco é mesmo sua música. A conferir.