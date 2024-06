O motivo que fez Rock in Rio Lisboa ‘parar’ por duas horas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Portugal e Turquia se enfrentam na tarde deste sábado, 22, pela Eurocopa. Como futebol é assunto sério também entre os portugueses, a organização do Rock in Rio Lisboa achou por bem interromper as atrações musicais dos palcos enquanto a bola rolava nos telões que exibiram o jogo. A portuguesa Ana Assis falou com a coluna GENTE. “Vim pela música e pelo futebol, assim não perco nada. Espero que ganhemos”. Atrasos neste penúltimo dia de festival acontecem sem reclamações.

Aliás, há espaços para convivência pública e exibição da partida em vários locais da cidade. Em Cascais, região litorânea próxima a Lisboa, por exemplo, a EuroPark, como as arenas são chamadas, ficou lotada durante toda a programação da semana. Os portugueses venceram a partida por 3 a 0 e agora avançam para as oitavas de final.