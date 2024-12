O motivo por trás da saída de Rodrigo Faro da Record

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rodrigo Faro, 51 anos, anunciou, nesta quinta-feira, 5, a sua saída da Record, onde trabalhou durante 16 anos. Em uma publicação no Instagram, o apresentador falou sobre a decisão de não renovar o contrato, que, segundo ele, foi de comum acordo com a emissora. “Uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo. A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano”, começou.

Há alguns meses, Rodrigo Faro conversou com a coluna GENTE na ocasião do lançamento do filme Silvio, no qual interpretou Silvio Santos. Na época, ele sinalizou os planos após o fim do contrato e comentou que depois do longa começaram a aparecer novas propostas, incluindo do streaming. “É um mercado que se abre, as pessoas não estavam me vendo mais como ator, só apresentador”, contou.

No post, o ator também agradeceu à equipe, audiência e aos colegas da Record. “O carinho, respeito e a confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação”, continuou Faro, que finalizou o anúncio falando sobre o futuro: “Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades para vocês, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira”, concluiu.