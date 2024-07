O motivo para Nikolas Ferreira anunciar ‘21 dias de jejum e oração’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou, no início da semana, que fará uma campanha de 21 dias de jejum e oração pelo Brasil. O congressista, desde segunda-feira, 1, faz lives diárias, em seu perfil do Instagram e no YouTube, com convidados – “um cantor ou um pregador”, como explicou em um dos vídeos. O primeiro convidado foi o pastor Silas Malafaia, seguido pelo também pastor Gustavo Paiva, e o cantor gospel Isaias Saad com a pastora Viviane Martinello. “O Brasil parece não ter solução. Há problemas que só se resolvem com os joelhos dobrados. Venha participar dos 21 dias de jejum e oração pelo Brasil. A esperança somos nós”, diz o deputado em vídeo que mostra problemas sociais do país, como o abuso infantil.