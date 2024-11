O motivo do pedido de André Janones para extinção do PL

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado federal André Janones (Avante-MG) encaminhou um ofício à Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitando a extinção do Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento, o parlamentar argumenta que o pedido “fundamenta-se na necessidade de proteção do regime democrático brasileiro, que tem sido alvo de sucessivos ataques e ameaças originados e fomentados por figuras de liderança e membros do partido requerido”. Janones menciona os atos de 8 de janeiro de 2023 e o atentado a bomba em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 13 de novembro, e afirma que o Ministério Público Federal (MPF) deve “atuar com rigor para a defesa da ordem constitucional”.

“A continuidade das práticas do Partido Liberal representa uma ameaça direta à ordem democrática e à paz social. O apoio a discursos de descrédito institucional, culminando em atos de violência, demanda uma intervenção enérgica para preservar a estabilidade do Estado Democrático de Direito”, diz o deputado na petição enviada no dia 14 de novembro.