Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após 25 anos sem sediar um evento de Fórmula 1, a Argentina está se mobilizando para voltar com as corridas do Grande Prêmio. A decisão de retorno veio pelo bom desempenho do argentino Franco Colapinto, que vem se destacando no campeonato mundial. O momento chamou atenção da população, criando uma grande expectativa de que as provas serão realizadas no Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Segundo o secretário do Turismo, Meio Ambiente e Esportes, Daniel Scioli, o país está preparado para o retorno da competição, acrescentando que “as condições estão certas” e os investimentos privados já estão disponíveis. Scioli também elogiou o presidente, Javier Milei, que apoia a decisão. A Argentina já sediou 21 edições do Grande Prêmio, que tem uma longa história de tradição. No entanto, por questões econômicas e falta de investimos na infraestrutura do autódromo, o evento deixou de ser sediado no país em 1998.