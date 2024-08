O misterioso dono brasileiro da ‘santíssima trindade’ de carros dos sonhos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um colecionador misterioso, aficionado por carros, é responsável por ter a garagem mais exclusiva do Brasil. Ele é um dos únicos no mundo a possuir a “santíssima trindade” dos esportivos automotivos: Ferrari LaFerrari, McLaren P1 e Porsche 918 Spyder. Com as aquisições milionárias, ele movimenta a cena automotiva do país, mas sua identidade permanece em segredo, preservada por razões compreensíveis. Além da “trindade”, o milionário é proprietário do único Bugatti Chiron em solo brasileiro, avaliado em aproximadamente 50 milhões de reais.

Duas de suas aquisições estão em exposição no Festival Interlagos Autos 2024, que acontece neste final de semana em São Paulo, até domingo, 11. São elas: a LaFerrari, que tem apenas 499 unidades no mundo, e é avaliada em 45 milhões de reais; e a McLaren P1, que possui somente 175 unidades fabricadas. O proprietário abastado é chamado por todos de “Júnior”, só anda de capacete e levanta especulações com a mesma habilidade de quem joga poeira nas curvas sinuosas do famoso autódromo. Há quem aposte que ele seja dono de uma grande indústria farmacêutica.

Em meio a esse disse-me-disse, a organização da feira comemora a presença de suas (nada escondidas) preciosidades automotivas. “Antes de organizadores do evento, somos exatamente como o nosso público: totalmente aficionados por carros. Por isso temos um grande orgulho de anunciar essa nova conquista do Festival Interlagos 2024: teremos dois carros absolutamente raros e inéditos para exposição no Brasil presentes no evento. Sem contar o grande diferencial que é proporcionar experiência de pilotagem aos nossos visitantes, que poderão testar vários carros na pista, eu posso afirmar: não há nenhum outro evento no país que exponha modelos tão relevantes no mundo automotivo”, comenta Márcio Saldanha, CEO do festival.