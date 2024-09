O mais novo ‘bom momento’ de Dira Paes no cinema

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em disputa na Giornate degli Autori (Venice Days), uma das mostras competitivas do tradicional Festival de Veneza — que acontece até este domingo, 8 —, o filme Manas, da diretora brasileira Mariana Brennand, foi celebrado após a sessão de estreia no evento. Dira Paes faz parte do elenco, além de artistas da região amazônica, onde foi rodado. Um dia antes de embarcar para a Itália, a atriz falou com a coluna GENTE sobre a importância de fazer parte do circuito internacional.

“O circuito internacional de cinema é fundamental para todos os filmes do mundo, é a partir desses festivais que você se conecta com vendas internacionais, se conecta com profissionais com os quais depois vamos trabalhar. Ou seja, é uma maneira de se entender os próximos passos. Você está lançando o filme e entendendo também, o que é que vai ser de você a partir dali. É fundamental esse encontro”.

O filme acompanha a história de Marcielle, uma jovem de 13 anos, que confronta o cenário de violências ao qual a sua comunidade, na Ilha do Marajó, no Pará, está envolta. A obra também estará presente no Festival do Rio 2024, que começa no dia 3 de outubro. No Brasil, Dira lança Pasárgada, longa no qual é diretora, em 26 de setembro. A produção conta a história de Irene, uma bióloga que está praticamente isolada na Mata Atlântica à procura de pássaros raros.