O lance que chamou atenção no leilão do Neymar

Neymar promoveu a quarta edição do leilão beneficente, no clube Monte Líbano, em São Paulo, na noite desta segunda-feira, 3. O evento bateu recorde de arrecadação, com 21 milhões reais e contou com nomes como Luciana Gimenez, Patrícia Poeta, Rodrigo Faro, Adriane Galisteu, Roberto Justus, Ana Paula Siebert e João Guilherme Silva. Entre os lotes leiloados, que variaram desde camisas autografadas do Barcelona (com assinaturas de Neymar, Messi e Suárez) e PSG (assinadas por Neymar, Messi e Mbappé) até experiências como uma partida de pôquer com o atacante brasileiro ou um jantar com o elenco do Flamengo e churrasco na casa do zagueiro Léo Pereira, uma das arrecadações chamou atenção. O influenciador Lucas Tylty, 28, doou 1,5 milhão de reais para ter o seu perfil divulgado no Instagram das celebridades que participaram do evento.

Tilty é conhecido no mundo esportivo e possui mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele atua na área de apostas e ficou conhecido em 2022, ao assistir todos os jogos da Copa do Mundo no Qatar. Hoje, ele afirma faturar mais de 1 milhão de reais por mês comercializando produtos na internet e diversificando investimentos. O influenciador é amigo de jogadores como Ronaldinho Gaúcho e Adriano Imperador.