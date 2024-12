O ‘jeitinho’ que faz Liniker dividir opiniões entre fãs

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma atitude de Liniker após o prêmio Multishow dividiu opiniões nas redes sociais nos últimos dias. Ao deixar a premiação, a cantora foi abordada por uma fã, que pediu para segurar os quatro troféus que a artista ganhou com seu álbum Caju. No entanto, a resposta não foi bem a que o jovem gostaria. “Acho que essa vitória é minha”, respondeu Liniker, afastando os prêmios. A reação foi recebida com risos pela fã, mas alguns internautas questionaram a atitude de Liniker, após o vídeo viralizar nas redes sociais. “Se não fossem os fãs ouvindo as músicas, que vitória ela teria?”, escreveu um internauta em uma publicação no X. “Sempre sonhou em ser conhecida, ganhar grana com a arte dela. Quando chega lá se torna isso… Complicado”, criticou outro.

Por outro lado, algumas pessoas defenderam a cantora. “Pelo amor, a pessoa querer tirar foto com o prêmio não faz o menor sentido. Ninguém vai lá na Beyoncé pedir para tirar com os prêmios dela, mas a Liniker é obrigada a fazer senão vira um monstro? Me poupe”, defendeu uma internauta. “Nada mais justo que ela saia na foto segurando algo que ela conquistou, achei até fofo o jeito que ela respondeu o fã”, disse outra.

