O inusitado momento que Rei Charles ganha beijo de fã de 91 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Rei Charles e a Rainha Camilla visitaram os moradores da ilha de Guernsey, no Canal da Mancha, nesta terça-feira, 16. Depois que a realeza chegou à orla de St. Peter Port e o monarca residiu uma curta sessão dos Estados de Deliberação (Parlamento de Guernsey), o casal reservou um tempo para conhecer alguns de seus admiradores. Um deles foi Kathleen Moriarty, de 91 anos, que colocou a mão no ombro do rei, quando ele se aproximou, e depois se inclinou para beijá-lo na bochecha. “Eu disse a ele, ‘Por favor, posso te dar um beijo?’ E ele me deu sua bochecha. Eu simplesmente fiz! Eu não planejei, e eu gostei. Ele é adorável. Foi muito legal. Estou satisfeita”, disse a senhora para a BBC, que publicou o momento fofo no X.

Não existe um código obrigatório de comportamento ao conhecer um membro da família real, como apresenta o próprio site real. Porém, muitas pessoas cumprimentam de formas tradicionais. Para os homens, uma reverência com a cabeça, enquanto as mulheres fazem uma pequena reverência com o corpo. Ou simplesmente apertar as mãos da maneira usual.