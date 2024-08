O interesse de neta preferida de rainha Elizabeth além da monarquia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sobrinha do rei Charles III, a jovem Louise Windsor, 20 anos, quer pôr os pés femininos num terreno dominado por homens, no qual, na realeza, apenas sua falecida avó, a rainha Elizabeth II, pisou. O plano da inquieta filha do príncipe Edward, que a monarca não escondia ser sua neta favorita, é servir ao Exército britânico. Integrante do Corpo de Treinamento de Oficiais da Universidade de St. Andrews, ela vive escapulindo dos retratos oficiais e faz bicos como garçonete e atendente de floricultura. “Louise fala sobre o interesse na carreira militar, servindo ao rei e ao país”, entregou um amigo ao jornal The Sun. Se seguir mesmo essa trilha, a menina, que recusou o título de princesa ao completar 18, pode superar Elizabeth, cujo maior feito cravado ao vestir o traje camuflado foi dirigir uma ambulância.

Publicado em VEJA de 30 de agosto de 2024, edição nº 2908