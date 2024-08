O impasse de Vini Jr. sobre proposta bilionária da Arábia Saudita

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos grandes favoritos à conquista da Bola de Ouro, após liderar o Real Madrid no título da Champions League, Vinícius Júnior entrou no radar do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). O fundo é proprietário de 75% do capital dos quatro principais clubes do país: Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal e Al Nassr, e está interessado no jogador nesta janela de transferências. O projeto era contratar o brasileiro para o Al-Ahli, visando que se tornasse o embaixador do país na Copa do Mundo de 2034. Ele receberia um contrato com salário anual de até 350 milhões de euros (cerca de 2 bilhões de reais).

De acordo com o jornal The Athletic, o jogador teria recusado a proposta e decido seguir no time espanhol. Porém, segundo apurou a ESPN, Vinicius Jr. e seu staff não recusaram a investida saudita, mantendo a possibilidade de acerto. Um problema para a transferência seria o próprio Real Madrid, que só negociaria o atacante pelo valor da multa rescisória, avaliada em 1 bilhão de euros (cerca de 6 bilhões de reais). O vínculo do atacante com os merengues vai até junho de 2027. Ele recebe atualmente 10,5 milhões de euros por ano (63 milhões de reais).