O gargalo logístico para Festival de Gramado e os desafios do de Paraty

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Agora em agosto serão realizados dois festivais de cinema em cidades turísticas de grande relevância para suas regiões. Em Gramado, na serra gaúcha, acontece a 52ª edição do tradicional Festival de Cinema de Gramado – o primeiro grande evento no Rio Grande do Sul desde a tragédia das chuvas de abril. Já no Sul-fluminense, estreia o 1º Festival Internacional de Cinema de Paraty, numa cidade histórica já acostumada a receber eventos culturais de grande porte. Para falarem dos desafios dessas duas mostras audiovisuais, que conjugam cultura e turismo, o programa semanal da coluna GENTE no Youtube traz uma conversa com o produtor Bruno Saglia, idealizador do Festival de Paraty, que vai de 1 a 4 de agosto; e a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, responsável pelo Festival de Gramado, que acontece de 9 a 17 do mesmo mês.

Rosa explica a operação logística que está precisando fazer para levar convidados à serra gaúcha, já que o aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, continua fechado para operações e sem previsão de abertura. “Está muito complicado. Do aeroporto de Porto Alegre, 148 voos chegavam diariamente. Hoje temos, na base aérea de Canoas, na região metropolitana, sete voos. E cinco voos saindo de Caxias do Sul. Isso representa apenas oito por cento em aeronaves que tínhamos na época do Salgado Filho. Precisamos trazer em torno de 250 pessoas ao Festival. Para isso, estamos tentando aviação executiva, voos fretados, gente vindo por Florianópolis… Tudo para ampliar aeroportos e atender a todos”.

Já Bruno ressalta que a estrutura de Paraty atende à demanda prevista e extrai lições de Gramado para a cidade fluminense. “Fazer uma primeira edição tem seus desafios desde a chegada do staff. Estamos numa região que as pessoas costumam chegar via terrestre, tanto pelo Rio, quanto por São Paulo. Temos programação intensa para diretores, produtores e profissionais que vão participar dessa experiência. E Gramado é sempre um exemplo de como realizar um projeto grandioso, em termos de estrutura e de seleção”. Confira o bate-papo completo com os idealizadores.