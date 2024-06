O fotógrafo paraense, esnobado no Brasil, que caiu nas graças de Rihanna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nascido no distrito de Icoaraci, um dos oito que divide o município de Belém (PA), Rafael Pavarotti, 31 anos, é uma das estrelas da atualidade na fotografia de moda internacional. O paraense começou a fotografar aos 12 anos e aos 16 anos deixou a cidade natal para tentar carreira no sudeste do país. Durante anos tentou emplacar seus cliques em conceituadas revistas de moda nacional, recebendo vários “nãos” como resposta.

Agora ele se destaca ao clicar celebridades do mundo todo, além de retratar sua ancestralidade afro-indígena brasileira nos seus ensaios. No portfólio, Rafael acumula trabalhos para renomadas revistas e grifes, como a Vogue e a Dior. O fotógrafo já assinou ensaios que ilustraram capas com Beyoncé, Kim Kardashian, Harry Styles e Gisele Bündchen. Uma das últimas publicações foi com a cantora Rihanna, para a revista norte-americana Perfect. “Como um fotógrafo afro-indígena brasileiro, a celebração da experiência negra e indígena, especificamente, sempre fará parte do meu trabalho, porque também faz parte de mim”, afirmou ao British Journal of Photography.