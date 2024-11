O flerte de Sharon Stone com astro em festa de Hollywood

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um ano depois de Sharon Stone sair em defesa de Kevin Costner durante seu divórcio conturbado com Christine Baumgartner, os veteranos do cinema foram vistos flertando no 2024 Governors Awards. A festa promovida pela Academia da Indústria Cinematográfica, que aconteceu no Dolby Theatre em Hollywood no domingo, 17. Segundo o Daily Mail, eles teriam começado a conversar educadamente, mas depois começaram a jogar charme um para o outro. Sharon teria lidado muito bem com o flerte de Costner, e ainda teria dado uma piscadinha, sendo gentil. “Quem sabe se eles foram para casa juntos ou até mesmo trocaram números de telefone, mas certamente parece que eles gostavam muito um do outro”, disse a fonte do portal.

Na época do divórcio, Sharon afirmou que seu ex-marido, o jornalista Phil Bronstein, “pensava o mesmo” que Christine, numa referência ao valor da pensão alimentícia pedido por ela no divórcio com Costner, cerca de 160 mil dólares por mês. A atriz fez o comentário em uma publicação no Instagram, seguida de um emoji risonho, que falava sobre detalhes do dia de Christine no tribunal.