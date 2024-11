O filme que vai reunir Zendaya, Tom Holland e Anne Hathaway

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de protagonizarem três filmes da franquia Homem-Aranha, com o quarto já em produção, o casal Zendaya e Tom Holland atuarão juntos no próximo longa-metragem de Christopher Nolan, diretor de sucessos como Oppenheimer (2023). Segundo informações do Deadline, Zendaya e Anne Hathaway foram os novos nomes a entrarem no elenco que já tinha os nomes de Tom Holland e Matt Damon anunciados. O enredo permanece completamente em segredo. As filmagens estão programadas para começar no início de 2025 e o filme deve ser lançado no dia 17 de julho de 2026.