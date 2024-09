O estande que uniu veganos e carnívoros no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na edição de 40 anos do Rock in Rio os veganos não vão passar fome. A Incrível, que marca presença pela segunda vez, renovou o estande e conseguiu atrair um público fora da bolha. Com cachorro quente, coxinha e kibe a galera não poupou o estômago. “É muito bom a sensação de escolha, porque a gente que é vegetariano não tem”, desabafou Bruno Rods, 28, que veio de São Paulo para o festival. Mas os carnívoros também fizeram presença. Este é o caso da paulista Célia Regina, 75, que parou para comer pela primeira vez no estande. “Sempre comi carne e hoje optei por um lanche vegetariano porque é realmente gostoso, mais leve”, explicou.

O estande traz outras atrações, como um local para carregar o celular. Segundo a diretora de marketing da marca, Camille Lau, comentou que a ideia é atrair o público não só com as comidas, mas com o espaço. “A gente para o festival, como o festival olha para o público. É o lugar onde todo mundo tá curioso para ter uma experiência nova. A gente acha que é um momento legal para a pessoa ter uma experiência 100% vegetal, mas com uma receita que ela já está acostumada a comer. A gente quer que as pessoas mudem, mas sem mudar o que elas gostam de comer”, explicou. Pela segunda vez no evento, Camille afirmou que o investimento continua o mesmo, mas mesmo assim continua fazendo sucesso.