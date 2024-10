O ‘espaço só delas’ dentro do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Espaço Delas, criado pela Comunidade Delas em parceria com o Rock in Rio, oferece um ambiente no Global Village onde as mulheres podem recarregar seus telefones, descansar em um ambiente refrigerado com água, contar com itens de higiene pessoal e espelhos. O espaço proporciona conforto e conta com uma rede de apoio feminina, como atendimento psicológico em uma sala reservada.

“Há alguns meses, a gente procurou o Rock in Rio para ter um ponto de acolhimento só para mulheres no festival, isso até então não existia. Um lugar onde a gente tenha uma psicóloga, para caso tenha algum tipo de situação em que a mulher se sinta vulnerável ou passe por qualquer tipo de assédio, violência, abuso ou racismo. Um ambiente totalmente dedicado à mulher, onde ela pode vir trocar de absorvente, carregar o telefone, beber uma água, descansar, marcar como ponto de encontro com as amigas e também tem sido um bom lugar para mães que eventualmente querem amamentar em um lugar seguro”, explica Maria Antônia Chady, coordenadora do Papo Delas, à coluna GENTE.

Segundo Chady, o espaço conta com a parceria da Secretaria da Mulher e do Instituto Glória, que disponibiliza um aplicativo para segurança. “Em todos os banheiros, a gente tem uma geolocalização. Se a mulher estiver passando por qualquer tipo de situação ela pode apontar para o QRCode e a gente vai encontrá-la aonde ela estiver. Então, o Rock in Rio está com todo esse protocolo e esse refrão de ‘Não é Não’, e o Espaço Delas vem complementando essa pluralidade do festival. É muito lindo ver o quanto que o festival está com essa iniciativa de fomentar e incentivar que as pessoas possam ir atrás de se cuidar e serem disputadas de alguma forma”.