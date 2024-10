O encontro de William com David Beckham, desafeto de Harry

Príncipe Harry, o caçula do Rei Charles III, fez uma breve passagem ao Reino Unido para participar do evento anual da Fundação WellChild, voltada para o auxílio de crianças com diferentes problemas de saúde e da qual ele é patrono. Porém, no dia seguinte ao retorno dele aos Estados Unidos, o irmão mais velho, Príncipe William, se encontrou com o ex-jogador de futebol David Beckham, um desafeto de Harry.

William e Beckham posaram juntos em uma base da Força Aérea Britânica para um evento celebrando a aquisição dos dois novos helicópteros ambulatoriais da organização London’s Air Ambulance Charity. O ex-jogador da seleção inglesa ajudou o príncipe a promover a campanha de doações que resultou na compra dos helicópteros.

Harry e Beckham são brigados desde o príncipe acusar o então amigo de vazar para a imprensa internacional informações sobre a vida pessoal dele e Meghan Markle. Em julho do ano passado, o jornal Daily Mail noticiou que o ex-atleta ficou furioso com o príncipe e os dois romperam a amizade. Beckham ainda é embaixador da King’s Foundation, a principal instituição de caridade da realeza britânica, nomeado pelo Rei Charles III em junho.