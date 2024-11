O encontro curioso de Angélica, Huck, Whindersson e Flávio Dino

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois da produção de 50 & Tanto, um bate-papo só de mulheres lançado em 2023 para comemorar seus 50 anos, Angélica retornou para mais encontros, agora com nomes do universo masculino. Na casa da apresentadora, eles trocaram ideias sobre temas tabus, pouco abordados pelos homens, como sexo, corpo, família, poder e vida, sempre com três convidados e uma intervenção feminina no final. Uma dessas reuniões foi entre Luciano Huck, 53, Whindersson Nunes, 29, e Flávio Dino, 56, ministro do Supremo Tribunal Federal.

“A parte mais complicada é esse grupo que a gente forma em cada episódio. Para os três convidados estarem à vontade entre si e ao mesmo tempo terem opiniões diversas. Tem uns que eu fiquei mais nervosa de estar, como o Flávio Dino, nosso ministro, que tem todo um protocolo diferente, por ser quem é. Então a gente teve um cuidado especial. E os três juntos é uma foto muito diferente, poderes diferentes que a gente queria mostrar”.