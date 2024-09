O duelo de Juliana Paiva e Rafa Kalimann fora de ‘Família é Tudo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após receber Xuxa e Angélica na semana passada, o Domingão com Huck, na TV Globo, abre as portas para o duelo entre Juliana Paiva e Rafa Kalimann. Rivais na novela Família é Tudo, as atrizes participam da Batalha do lip sync, neste domingo, 1. Assim como nas batalhas anteriores, o quadro do programa comandado por Luciano Huck é composto por duas etapas de apresentação, sendo a primeira uma espécie de ensaio e a segunda o show principal. O desafio é conquistar a plateia dublando sucessos.

Juliana e Rafa estão no ar na atual novela das sete, interpretando as personagens Electra e Jéssica, respectivamente. A vilã vivida por Rafa tem ódio mortal da mocinha e tenta sabotá-la de qualquer maneira. As gravações de Família é Tudo estão previstas para terminar em meados de setembro.