O detalhe que chamou atenção no pronunciamento de Putin

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio à escalada de conflitos entre Ucrânia e Rússia, Vladimir Putin fez um pronunciamento de quase oito minutos sobre os mísseis russos de médio alcance lançados no terrítorio ucraniano. Enquanto afirmava que o ataque foi uma resposta aos mísseis ocidentais de longo alcance disparado pela as forças armadas da Ucrânia, foi possível notar um simples detalhe no vídeo: o presidente não mexeu suas mãos.

O comportamento não passou em branco para os internautas, criando diversas especulações – desde que Putin estava doente até que o vídeo foi gerado por Inteligência Artificial (IA). Outro rumor é que o líder mais longevo da Rússia, que é um ex-agente da KGB, possui um alto treinamento e, por isso, conseguiu manter a postura por tanto tempo. “O vídeo do Putin claramente foi alterado pelos russos. Tem objeto estático se movendo, tem mãos descoladas do corpo”, comentou um perfil no X. “Ele não mexeu as mãos nesse tempo todo. É possível? Não… Será que ele já é um ‘morto muito Loko’?”, disse outro. Esta é sua primeira aparição desde 7 de novembro, sua ausência não foi explicada.