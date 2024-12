O desabafo do Príncipe Harry sobre rumores de separação de Meghan Markle

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Príncipe Harry, 40 anos, cansou dos boatos de que ele e Meghan Markle, 43, estariam se separando e resolveu quebrar o silêncio sobre a relação. As especulações começaram porque o casal tem participado de eventos separadamente. Em uma conversa com um colunista do The New York Poster, o Duque de Sussex desabafou ao ser perguntado pelo grande interesse das pessoas na sua vida pessoal, além dos questionamentos sobre os compromissos independentes. “Isso definitivamente não é uma coisa boa. Aparentemente, compramos ou mudamos de casa 10, 12 vezes, de acordo com o povo. Nós aparentemente nos divorciamos talvez 10, 12 vezes também. Então como é? É difícil acompanhar, mas é por isso que você simplesmente ignora isso”, disparou o britânico, lamentando por alguns internautas. “As pessoas que mais sinto pena são os trolls. As esperanças deles são construídas e construídas, e é tipo, ‘Hoje sim, hoje sim, hoje sim…’, e então não acontece. Então, sinto pena deles. Sério, sinto”, acrescentou.

Harry sempre demonstrou um incômodo com os holofotes sobre a família real. Na entrevista, ele contou que lia sobre histórias da sua família que, segundo ele, não eram reais. “Eu acho que quando você cresce dentro desse ambiente, você se pega questionando a validade das informações, mas também o que outras pessoas estão pensando sobre isso também, e quão perigoso isso pode ser ao longo do tempo”, disse ao jornalista.