O desabafo de Cristiano Ronaldo sobre críticas em documentário

Cristiano Ronaldo, personagem principal da nova série documental Saudi Pro League: kick off (Netflix), fala sobre os bastidores do futebol ascenção da Arábia Saudita e desabafa sobre a comparação com seu desempenho em times europeus. “Estou aqui para ganhar troféus e tornar a liga melhor. Ganhei tudo na Europa. Para mim, é um novo desafio. Quero deixar um legado. É o que quero. Dizem que o Cristiano está acabado, que estou aqui apenas para ganhar dinheiro. Continuo sentindo paixão. As pessoas duvidam, mas, no final do dia, estou aqui para vencer”, disse. O jogador está no Al-Nassr desde dezembro de 2022 com contrato expirando em junho de 2025.