O desabafo da viúva de Cid Moreira após morte de apresentador

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fátima Sampaio desabafou nesta terça-feira, 15, sobre a dor que está sentindo após a morte de seu marido, o jornalista Cid Moreira. A viúva admitiu não saber como lidar com o sentimento. “Suportando a dor, só Deus sabe como…”, declarou em sua conta no Instagram. O apresentador morreu no dia 3 de outubro depois de sofrer falência de múltiplos órgãos devido a um quadro de pneumonia que enfrentava. Ele ficou internado em um hospital em Petrópolis (RJ) por um mês. Após sua morte, diversas polêmicas envolvendo o primeiro âncora do Jornal Nacional vieram à tona como os abusos sexuais que praticava com o filho. Alem disso, Fátima também foi acusada de maus-tratos contra Cid.