O deputado que quer Bruno Mars cidadão honorário no país

As muitas homenagens ao Brasil, e até funk em português durante os shows, renderam a Bruno Mars a possibilidade de se tornar cidadão honorário do país. No dia 16 de outubro, o deputado federal Reginaldo Veras (PV) entrou com um pedido, apresentado na Câmara dos Deputados, para que seja concedico o título ao músico, apelidado no carinhosamente de “Bruninho”. Ele está há quase um mês em turnê por terras brasileiras; com 14 shows ao todos, em 5 cidades diferentes. Sendo dois deles em Brasília neste sábado e domingo, 26 e 27, na Arena BRB Mané Garrincha.

No texto do projeto, o deputado cita o amor que o cantor tem pelo Brasil e o carinho com os fãs, e justifica a honraria como uma forma de agradecê-lo. “Durante sua última visita ao nosso país, realizou um show beneficente para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, um gesto que comoveu a todos e mostrou a força de sua influência para o bem comum. Ao conceder a Bruno Mars o título de cidadão honorário, reconhecemos não apenas sua excelência artística, mas também sua capacidade de promover a união e a alegria entre os brasileiros. Sua música transcende fronteiras e nos conecta com mundo, fortalecendo a identidade nacional.”