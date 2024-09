O delicado tema de filme com Othon Bastos e Emílio Orciollo Neto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Othon Bastos, 91 anos, e Emílio Orciollo Neto, 50, são os protagonistas de O Voo do Anjo, produção brasileira que estreia nos cinemas no dia 24 de outubro. Rodado em Goiânia e Paraúna (GO), o longa traz Bastos como Vitor Almeida Falcão, um professor de Física aposentado. Apreciador de música clássica, vinho e poesia, ele é fã de Augusto dos Anjos, “o poeta da angústia”. Morando numa cobertura luxuosa com seu único filho Renan (Gustavo Duque), um cirurgião plástico, passa boa parte do tempo sozinho, mas tudo muda com a chegada inesperada de Arthur (Orciollo Netto).

O jovem Arthur é um professor universitário de sociologia que caiu numa forte depressão após um grande trauma do passado, abandonou tudo e trabalha como entregador de comida. “Faço um personagem muito complexo, um homem que perde uma filha e enfrenta um luto inefável. Mas através da amizade e dos ensinamentos de um senhor mais velho, consegue encontrar um novo significado para a vida”, explica Emílio. “O filme é uma celebração da vida. Uma elegia à fraternidade. Um voo do poeta para o infinito”, opina Othon.

O filme coloca o delicado tema do suicídio na mesa de forma sensível e respeitosa, buscando entender a cabeça e o coração de quem convive com este fantasma. E mais que isso, mostra que com o devido apoio, a pessoa consegue sair desse túnel escuro e redescobrir a alegria de viver”, comenta o diretor Alberto Araújo.

Distribuído pela Califórnia Filmes, O Voo do Anjo também tem no elenco Dani Marques (Karina, esposa de Arthur), Cida Mendes (Dora, colaboradora), Ana Flávia (Dra. Sônia, noiva de Renan), Mauri de Castro (Dr. Marcus Vinícius, cirurgião plástico), Franco Pimentel (Sandro Dias, psicólogo) e Catarina Meneghel de Borba, que interpreta Aurora, filha de Arthur e Karina.

