O deboche de Time Brasil após vitória de Gabriel Medina

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gabriel Medina deu show no surfe e se classificou para as quartas da Olimpíada de Paris, nesta segunda-feira, 29. Pelas oitavas de final, o brasileiro conquistou 9.90 em um dos tubos, que rendeu uma foto histórica e é a maior nota do surfe olímpico. Ele derrotou com tranquilidade o japonês Kanoa Igarashi, algoz do últimos Jogos, em Tóquio. Nas redes sociais, o nome do surfista figura nos trending topics, com 153 mil publicações mencionando o atleta. Entre os comentários, o perfil do Time Brasil, aproveitou o resultado da bateria para debochar do rival de Medina. “Chora chora q tou feliz! Hehehehe”, escreveu a página usando a mesma frase que repercutiu na última Olimpíada. Na época, Kanoa venceu o brasileiro e teve a conta nas redes sociais invadida por comentários, que mostravam insatisfação pelo resultado. Agora o jogo virou.