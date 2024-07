O curioso filme mais assistido no ano na ‘Tela Quente’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vem da Amazônia o grande destaque em horário nobre na TV Globo. A exibição do telefilme Pés de Peixe, roteirizado por Larissa Ribeiro e Aldemar Matias, foi submetido pela Rede Amazônica no Especial Afiliadas – TV Globo 2023 e selecionado para ser exibido na Tela Quente no dia 8 de abril. É dele a marca de “filme mais assistido no ano até agora”. Informação confirmada por Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, durante o Rio2C, no mês passado.

Ambientado na comunidade do Catalão, distante cerca de 10 quilômetros de Manaus, capital do Amazonas, Pés de Peixe é uma obra que mostra a comunidade que entende através da união a capacidade de grandes transformações e mostra que ninguém vence sozinho.